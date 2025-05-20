Bursa’da toplu taşıma hizmeti veren BURULAŞ çalışanlarının bağlı olduğu Demiryol-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması durumunda bugün (20 Mayıs) greve gitti.

Sendika ve belediye arasında anlaşma sağlandı.

Başkan Bozbey açıklamasında " Demiryol -İş Sendikası Başkanı Cemal Yaman'a ve tüm beraberindeki arkadaşlara teşekkür ederim. Grevi sonlandırma konusuna gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışan yaklaşık 13.800 personelimizin de en iyi şartlara sahip olmasını istiyoruz. Bizim en büyük arzumuz bu. Hayırlı olsun." dedi.