6 Şubat depremleri sonrası yardım toplama merkezi olarak belirlenen ve yardımseverlerin akınına uğrayan BUTTİM, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 25 TIR’ı deprem bölgesine gönderdi. BUTTİM üzerinden bölgeye yardımlar hız kesmeden sürüyor.BURSA (İGFA) - BUTTİM, deprem bölgesine yönelik yardım seferberliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili kapsayan depremlerin ardından Bursa Valiliği ve AFAD tarafından alınan kararla ‘Resmi Yardım Toplama Merkezi’ olarak belirlenen BUTTİM, yardımseverlerin akınına uğradı. 6 Şubat’tan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde, BUTTİM’de Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül öncülüğünde sürdürülen kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar malzemelerinin yüklendiği TIR'lar, bölgeye ulaştırıldı. BUTTİM sakinleri ve diğer yardımseverlerin büyük dayanışma örneği sergilediği yardım kampanyası kapsamında gıda, barınma, ısınma ve tekstil olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 25 TIR, deprem bölgesine ulaştırıldı.

ÖRNEK BİR DAYANIŞMA

Afetin yaşandığı günden itibaren gerek BUTTİM sakinleri, gerekse diğer yardımseverlerle depremzedeler için örnek bir dayanışma sergilediklerini belirten BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “İyi günde ve kötü günde şehrimiz, ülkemiz için üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz de. BUTTİM Yönetim Kurulumuz ve BUTTİM sakinlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma içinde bölgenin ihtiyaç duyacağı malzemeleri temin etmek üzere teyakkuza geçtik. Depremden etkilenen bölgelerde mobilya, koltuk ve döşemelik kumaş noktasında ticaret yaptığımız firmalar büyük yaralar aldı. Böylesine büyük bir afetin yaraları ancak birlik ve beraberlikle sarılabilir düşüncesinden hareketle ilk günkü gibi çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.