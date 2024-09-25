Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından açılan 50. Yıl Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı. Toplam 224 tasarımcının katıldığı yarışmada 1.liği BUÜ öğrencisi Endonezyalı Zhein Nirwan Tawil’in hazırladığı eser kazandı.

2024-2025 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kuruluşunun 50. yılını kutlamaya hazırlanan BUÜ, tüm etkinliklerinde 50. yıl için hazırlanan özel logoyu kullanacak. Bu kapsamda düzenlenen ve uluslararası katılıma açık tutulan logo tasarım yarışmasına 1,5 aylık süre içerisinde toplam 397 çalışma gönderildi.

Özel jüri değerlendirdi

Genel şartlar nedeniyle 57 başvurunun elendiği yarışmada kalan eserler BUÜ başta olmak üzere farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın jüri başkanlığı yaptığı heyette; BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezin Türk Kaya, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İbrahim Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Ü. Salih Denli, BUÜ Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Erhan Mutlugün, BUÜ Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Gültekin Erdal ve BTSO 58. Komite Başkanı Özleyiş Ardalı yer aldı.

Endonezyalı öğrenci birinci oldu

Yarışma şartlarına uygun olan toplam 340 eseri titizlikle inceleyen jüri üyeleri; 1.lik ödülünü BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Endonezyalı Zhein Nirwan Tawil’in tasarımına verdi. Zhein Nirwan Tawil, yarışmanın büyük ödülü olan 35 bin TL’yi almaya hak kazandı. Mürsel Karaman’ın tasarımının 2. seçildiği yarışmada, Berkay Özdemir’in tasarımı da 3. oldu. Yarışmanın ikincisi 10 bin TL’lik ödülü, 3.sü ise 5 bin TL’lik ödülü almaya hak kazandı. Yarışmada mansiyon ödülleri Serkan Bakioğlu, Muhammed Kocadağ ve Rıdvan Parlak’ın tasarımlarına verildi. Mansiyon alan yarışmacılar, “Jüri Başarı Ödül Sertifikası” almaya hak kazandı. Öte yandan yarışmaya gönderilenler arasından seçilen 50 eser, 11 Nisan’da düzenlenecek olan 50. Yıl Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında sergilenecek ve “50. Yıl Jüri Sergileme Ödülü” sertifikası verilecek.

Rektör Yılmaz’dan teyekkür

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlandıklarını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu kapsamda açtıkları logo tasarım yarışmasına toplam 5 ülkeden yaklaşık 400 tasarımcının katıldığı bilgisini paylaştı. Ekim ayı itibariyle kuruluş yıldönümü kutlamalarını başlatacaklarını aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte akademik, sportif, sanatsal ve bilimsel başlıklar altında çok sayıda organizasyon düzenleyeceğiz. Tüm bu organizasyonlarımızda 50. yıl logomuzu kullanacağız. Kampüsümüzde, Bursa’nın görünür noktalarında, kurumsal yazışmalarımızda ve internet sitemiz başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarımızda logomuzu sergileyeceğiz. Deneyimli bir jüri kurduk. Eserleri tek tek inceledik. Dereceye girenleri kutluyorum. Yarışmamıza katılan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. 50. Yıl logomuzun üniversitemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.