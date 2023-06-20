Büyükçekmece Belediyesi’nce Kurban Komisyonu’nun öngördüğü tedbirler göz önünde bulundurularak kurulan Kurban Satış ve Kesim Tesisi 2 büyükbaş, 1 küçükbaş kesimhanesi ile hizmet verecek.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında bulunan Kurban Satış ve Kesim Tesisi tüm hijyen tedbirleri alınarak Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetinde olacak. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik, ilaçlama ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı’nda 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı’nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri de Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde denetlemeler yaparak, kurbanlıkların sağlık durumlarını yakından takip ediyor.

“2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut”

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, kurban satış ve kesim alanının 20 dönümlük bir arazi üzerinde kurulduğunu ve bu yıl 40 adet çadırla hizmet vereceğini belirterek şunları söyledi: “2 adet büyükbaş kesimhanemiz var. 1 adet de küçükbaş kesimhanemiz var. Bu kesimhaneler çok modern bir kesimhane. Hayvana eziyet edilmeden kesimler yapılmaktadır. Burada kurban komisyonun almış olduğu bütün tedbirleri almış durumdayız. Her gün bu alanımızda ilaçlama yapılmaktadır. Dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Şu anda kurbanlık satışları devam ediyor. İnşallah vatandaşımız Büyükçekmece Belediyesi’nin kurban satış ve kesim alanına gelerek kurbanını aldıktan sonra sıhhi şartlarda kurbanını keseceklerdir. Belediye Başkanı’mız Dr. Hasan Akgün bu konulara çok önem veren bir belediye başkanıdır. Belediye başkanımız ve yetkililer olarak Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlara ulaşmayı diliyoruz.”