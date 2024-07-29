Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde sunduğu ücretsiz danışmanlık merkezi gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) neticelerine göre üniversite tercihi yapacak gençler, hayatlarının en kritik virajlarından birinde Büyükşehir’in uzmanlarıyla doğru yöne teşvik ediliyor. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençler, doğru tercihi yapabilmek için AKM önünde açılan rehberlik ve danışma noktasına geliyor. Uzman eğitimci kadrosu, bu noktaya başvuran stresli ve heyecanlı olan üniversite adayı gençlerin ufkunu açıyor, stresin kaybolması için çabalıyor ve onlara gelecek hedeflerinde önemli fikirler veriyor. Bu hizmet sayesinde tercih dallarını öğrendiğini belirten Vesile Sürmeneli, “Hocamız bize çok yardımcı oldu görüşmenin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Danıştığım diğer yerlerdeki danışmanlar üstün körü bilgiler verdiler. Burada aldığım hizmetle daha değişik dallarda tercih yapabileceğimi öğrendim” derken Esat Fahri ise, “Sosyal medya üzerinden görüp buraya geldim. Buradaki danışmanlık hizmetinin doğru üniversiteyi seçmemde bana çok katkısı olacağını düşünüyorum. Zorlu dönemde benim gibi tercih yaparken dışarıdan bir göz isteyen herkese tavsiyemdir. Hizmet çok kıymetli ve özel” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmaya çalışıyoruz”

Büyükşehir’in uzman tercih danışmanı İsmail Yunteç, Sakarya’daki tüm üniversite adaylarına çağrı yaparak, “Öğrenci ve velilerimize tercih sürecinde destek oluyoruz. Öğrencilerimize sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda alternatifler sunuyoruz. Öğrencilerimizin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmaya çalışıyoruz. Her bir gencimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.