Bayram tatilini memleketlerinde ve farklı şehirlerde geçiren çok sayıda vatandaş, tatilin son günlerinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek için dönüşlerini erkene çekti. Bu nedenle terminal giriş noktalarında zaman zaman kuyruklar oluşurken, peronlarda da ciddi bir hareketlilik gözlendi.



Otobüs firmalarında doluluk oranlarının yüzde 80'e ulaştığı öğrenilirken, birçok seferde biletlerin günler öncesinden tükendiği belirtildi. Ek seferlerin de devreye alınmasına rağmen yoğunluğun devam ettiği görüldü.



Yetkililer, dönüş yolculuğuna çıkacak vatandaşların biletlerini önceden almaları ve terminalde yaşanabilecek yoğunluğa karşı erken saatlerde hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde de terminaldeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.