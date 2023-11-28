



Bursa'nın Nilüfer ilçesinden aldığı 40 yolcuyla Ankara'ya anıtkabir ziyaretine gitmek üzere yola çıkan çalıntı olan Tur otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine yakalandı.

Olay İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinden düzenlenen Anıtkabir ziyareti turuna katılan 40 yolcu, bindikleri otobüsle Ankara'ya gitmek üzere yola çıktılar. Sürücü yönetimindeki 16 ASY 658 plakalı TUR otobüsü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati üzerine ilçe girişinde durduruldu.

VAN'DAN ÇALINMIŞ

Yapılan incelemede otobüsün Van ilinden yaklaşık bir hafta önce çalındığı ortaya çıktı.

YOLCULAR İNDİRİLDİ, OTOBÜS ÇEKİLDİ

Daha da mağdur olmamaları için otobüsteki yolcular, İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde indirildiler. Otobüs çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü Alper I., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yolcular ise başka bir otobüsle evlerine döndüler.

Mağdur olan yolculardan Mehmet Türk, "Bunca zamandır bu araba nasıl trafikte kaldı? Ankara'ya anıt kabire ziyarete gidiyorduk" dedi.

