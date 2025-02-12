Türk kültüründe hayvanların ve doğal olayların özel anlamlar taşıdığına inanılır.

Bu sembollerden biri de pencereye konan kumrudur.

Kumru, tarih boyunca barışın, huzurun ve bereketin sembolü olarak kabul edilmiştir.

Peki, pencerenize bir kumru konduğunda bunun anlamı ne olabilir?

Eski inanışlara göre, pencerenize bir kumrunun konması evinizde yeni bir başlangıç, bereketli bir dönem veya huzurlu bir ortamın oluşacağına işaret edebilir.

Türk mitolojisinde kumrular, iyi haberlerin habercisi ve ruhsal dengeyi sağlayan kutsal figürler olarak görülmüştür.

Bu yüzden, pencerenize konan bir kumruyu görmek, olumlu gelişmelerin yaklaştığını düşündürebilir.

Kimi inanışlara göre, evinize gelen bir kumru, aile bağlarının güçlenmesi ve sosyal dayanışmanın artmasıyla da ilişkilendirilir.