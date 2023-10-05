Kasımpaşa'da dikkat çekici bir olay yaşandı, bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan bir hırsızı yakaladı ve ona ilginç bir ceza verdi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 16 yaşındaki Caner B.'ye ait bir motosiklet ilk kez çalındı, ancak hırsız tespit edilemedi. Bir süre sonra aynı hırsız, Caner B.'nin yeni motosikletini çalmaya çalıştı.

Bu sefer yakalanmak istemeyen hırsız, Caner B. tarafından yakalandı. Hırsız kaçmaya çalıştığında, genç streç film kullanarak onu ayaktan boynuna kadar sardı ve ardından streç kutusuyla birkaç kez darp etti.

Olayın ardından, Caner B. hırsızı yakaladıktan sonra polise bildirimde bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi ve hırsızı gözaltına aldı. Hırsızın emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla bir çocuk yurduna teslim edildi. İlk çalınan motosiklet ise henüz bulunamadı.