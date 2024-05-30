Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Eceabat’a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 9 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Eceabat’a yanaştırıldı.
Kaynak: iha