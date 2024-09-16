Çanakkale Boğazı’ndan geçen ’Esenkıyı’ yedeklisi makine arızası yaptı. Yedekli, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Ordu’dan Bodrum’a giden ’Esenkıyı’ yedeklisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-15’ ve ’Türkeli’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

’Esenkıyı’ yedeklisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.