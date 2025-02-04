Çanakkale Muharebeleri'nde ilk kahramanlık destanlarından birini yazan Bigalı Mehmet Çavuş, 3 Şubat 1964'te 83 yaşında, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde hayatını kaybetti. Çanakkale savaşları sırasında Seddülbahir kalesinde düşmana karşı gösterdiği eşsiz mücadele ile nesilden nesle adı yayılan Bigalı Mehmet Çavuş, dün vefatının 61’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine katılan torunu Recep Eren evinde kalp krizi geçirerek vefat etti.
Recep Eren’in cenazesi Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyü camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Kaynak: iha