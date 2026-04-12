Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor’un Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Eskişehir’e alındığını duyurmuştu. Bu kararın ardından oynanan mücadelede Bursaspor sahadan galibiyetle ayrılırken, İnegöl yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin taraftar, yeşil-beyazlı ekibi Eskişehir’de yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümü Bursaspor taraftarlarıyla dolarken, şehirde gün boyu hareketlilik yaşandı.

Maç öncesi Eskişehir’e gelen Bursaspor taraftarları, kentin simgelerinden Odunpazarı Evleri’ni ziyaret etti. Tarihi evleri görmek ve Eskişehir’in bilindik lezzetlerinden çi börek tatmak isteyen taraftarlar, iki takım arasındaki kardeşlik vurgusunu ön plana çıkardı.

Öte yandan bazı taraftarlar ise hem Eskişehirspor’u hem de Bursaspor’u tekrardan Süper Lig’de görmek istediklerini belirtti. Ayrıca taraftarlar, kentte geldikleri andan itibaren herhangi bir şekilde yabancılık çekmediklerini dile getirdi.

Özgür Aşık: "Temennimiz tekrardan Süper Lig’de birlikte oynamak"

Bursaspor’u ve Eskişehirspor’u tekrardan Süper Lig’de görme istediğini belirten taraftar Özgür Aşık, "Odunpazarı Evleri çok güzel. Bizim de Cumalıkızık evlerimiz var, oraya da benziyor ama buradan büyük. Bizim orası biraz daha eski ama orayı andırıyor yani; güzel, çok güzel. Yabancı hissetmedim kendimi zaten daha önce de geldiğim bir şehir. Gezdiğim; hem deplasmanına geldiğim hem de buraya çalışmak için de gelmiştik bir ay falan. Eskiden Süper Lig’de beraberdik. Tekrar Süper Lig’de bir arada oynamamız, daha çok birbirimize gidip gelmemiz lazım. İnşallah o da olacak." dedi.

Uğur Tamdeğer: "Eskişehirspor tribününden Allah razı olsun"

Bursaspor’un maçı için Eskişehir’e gelen Uğur Tamdeğer, Eskişehir’de yabancı hissetmediğini, "Yani hem biraz daha yakın olsun diye hem stat açısından büyük taraftarımız tam destek verebilsin diye Eskişehir Stadı’na taşındı. Sağ olsun Eskişehir tribünü de bizi burada görmek istediler. Allah razı olsun. Aynı şekilde Ankara Demir, Bursaspor taraftarı herkes anlaşarak ortak bir nokta bulunarak burası seçildi. Geçen hafta bir Bursaspor taraftarı ’Ne Eskişehir Bursa’ya deplasman ne de Bursa Eskişehir’e’ demişti. Kim dediyse doğru söylemiş. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye deplasman değil. Allah razı olsun biz de buraya geldik, halk olarak da güzel karşılandık. Kendi memleketimizde geziyor gibi geziyoruz şu an" ifadelerini kullandı.