Çanakkale’de yüzlerce bitki türüne zarar veren "kahverengi kokarca" ile mücadelede çerçevesinde doğaya 2 bin 16 adet samuray arısı salındı.

Çanakkale’de istilacı bir tür olan başta fındık olmak üzere yüzlerce bitki türüne büyük zarar veren "kahverengi kokarca" 2023 yılında tespit edildi. "Kahverengi Kokarca" ile mücadelede çalışmaları çerçevesinde Çanakkale Merkez ve Biga ilçelerinde toplam 2 bin 16 adet samuray arısı doğaya salındı.

Çanakkale Orman Bölge ekiplerince zararlı ile mücadele çalışmalarında Merkez, Bayramiç, Biga, Ezine ve Lapseki ilçelerinde tuzakla takip çalışmaları yürütülüyor. Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi çerçevesinde ise Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yumurta parazitoiti Trissolcus japonicus (Samuray arısı) üretilerek ülke genelinde biyolojik mücadele çalışmaları amaçlanıyor. Bu amaçla Çanakkale’de de Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından temin edilen, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden teslim alınan, 2 bin 16 adet parazitoit salımı gerçekleştirildi.