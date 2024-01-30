Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar adeta sahili dövdü.

İDO, GESTAŞ ve RoRo seferleri iptal İDO, GESTAŞ ve RoRo seferleri iptal

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı sonrası kentte gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle kordon boyunda dev dalgalar oluştu. Yüksekliği yaklaşık 5 metreyi bulan dev dalgalar adeta sahili dövdü.

Kaynak: iha