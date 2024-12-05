Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 3’ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik dün düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheliler, O.I., S.D., İ.K., A.K. ve E.A. gözaltına alındı.

Operasyonda, 1.585 Sentetik Ecza, 29,63 gram Bonzai Hammaddesi, 10,87 gram Bonzai, Hassas Terazi, Pompalı Tüfek ve Tabanca ile 20 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O.I., S.D. ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli A.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.