Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, 1 kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde saat 16.30 sıralarında su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 3 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan kepçede çalışan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarı beline kadar toprağa gömülü olan Tahir Ödemiş de kurtarılarak, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı. Göçük altında kalan Sefer Arslan’ın kurtarılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve AFAD Müdürü Hayri Demirel de olay yerine gelerek bilgi aldı.