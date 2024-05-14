Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK’in, 2024 yılı başında ABD’de dev bir lansmanla tanıttığı yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat Türkiye’ye geliyor. GeçEN aylarda da ABD’nin ardından, Avrupa’da lansmanı gerçekleştirilen CANiK TTI Combat, Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın en ünlü silah tasarımcısı Taran Butler iş birliği ile tasarlandı. TTI Combat, Mayıs sonu itibarıyla lansmana özel fiyatlarla Türkiye’deki kullanıcılara sunulacak.

Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) lokomotif markası CANiK, silah endüstrisinin kalbi sayılan ABD’de Ocak 2024’teki lansmanla dünyaya tanıttığı yeni özel tasarım silahı CANiK TTI Combat’ı Türkiye’de de satışa sunmaya hazırlanıyor. CANiK’in ateşli silah ailesindeki bir sonraki evrimi olarak duyurduğu CANiK TTI Combat, 15 Mayıs itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşuyor.

CANiK TTI Combat, Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve John Wick filmi başta olmak üzere birçok başyapıtın eğitmenliğini üstlenen, dünyanın önemli silah tasarımcısı ve atıcıları arasında gösterilen Taran Tactical Innovations (TTI) Kurucusu Taran Butler iş birliği ile tasarlandı. CANiK TTI Combat’ın, önümüzdeki dönemde Hollywood’un önde gelen filmlerinde de oyuncuların ve yapımcıların tercihi olarak vizyona çıkması bekleniyor.

Önce ABD, sonra Avrupa’da tanıtıldı

CANiK TTI Combat ilk olarak Ocak ayında, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve ateşli silah endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren 46’ncı SHOT Show’da tanıtılmıştı. Hemen ardından Almanya’da 29 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2024’te Avrupa lansmanı gerçekleştirildi. Son derece başarılı bir lansman periyodu geçiren CANiK en yeni ürünü, ABD’de tanıtımı yapılır yapılmaz iki gün içinde 20 binden fazla satışla rekora imza atarken, bir sonraki yolculuğu olan Avrupa’da da aynı ölçüde başarı yakaladı.

Üstün teknoloji ve yüksek performans bir arada

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “CANiK olarak, dünya silah endüstrisinin nabzını tutmaya ve ihracat alanında oluşturduğumuz katma değerlerle ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam ediyoruz. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız TTI Combat projemizin dünyada gördüğü ilgiden son derece memnunuz. CANiK TTI Combat ile özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir markanın performansını, üstün teknoloji, kalite ve yüksek üretim kapasitemizle bir araya getirdik. Bu proje ile, TTI tasarımını içeren bir ürünü CANiK markası ile bütünleştirip Amerika hariç pazarlarda da erişilebilir bir hale getirerek daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sunuyoruz. Dünya lansmanlarının ardından ülkemizde de satışa sunulması ile TTI Combat’ın ülkemizin atıcılarının da ulaşımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şampiyon atıcıların beklentilerini de karşılıyor

CANiK AR-GE, Taran Butler ve TTI tasarım ekibi tarafından geliştirilen CANiK TTI Combat, CANiK tabanca ailesine yepyeni bir soluk getiriyor. Üstün özelliklere sahip tasarım, özellikle Taran Butler ve diğer tüm şampiyon atıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek özellikleri taşıyor. TTI Combat, patentli kolay sökülebilir CANiK Kompansatörü, benzersiz agresif kavrama sağlayan gövde tırtıkları, portlu ve spiral oyuklu namlusu, elmas kesim düz 90 derece tetiği, HIVIZ tarafından TTI Combat için özel olarak tasarlanan fiber optik ön nişangahı, TTI +3 şarjör alt kapağı, yeni tasarlanmış çift taraflı sürgü düşürme mandalı ve başta MECANIK serisi ve Trijicon SRO olmak üzere pazardaki en seçkin optikleri düşük profilli olarak entegre edebilme özelliğini standart olarak sunuyor. Bu olağanüstü özelliklere sahip tabanca, ayrıca özel tasarım yarışma kılıfı, temizlik kiti, +0 şarjör alt kapağı, optik arayüzler ve koleksiyonu tamamlayıcı CANiK TTI COMBAT madalyon gibi özel aksesuarlarla donatılmış sağlam ve şık bir özel çanta içinde sunuluyor.

TTI Combat, Mayıs ayı itibarıyla, Türkiye’de lansmana özel fiyatlarla satışa sunulacak.