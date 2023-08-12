Yaşanan dehşet verici olayda, fitness antrenörü Nermin Sulejamnovic adlı saldırgan, canlı yayın sırasında eski eşi N.H. ve Türk kökenli baba-oğul olan Önder Cengiz ile Denis Cengiz'i silahlı saldırı sonucunda kaybettikten sonra intihar etti.

Nermin Sulejamnovic isimli kişi, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği canlı yayınla dehşet saçtı. Eski eşi N.H.'ye yönelik silahlı saldırının ardından etrafa ateş açmaya devam eden Sulejamnovic, aynı zamanda Türk asıllı baba Önder Cengiz ile 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de yaşamlarını yitirmesine neden oldu. Saldırgan, polisten kaçarken bir polis memurunu, çocuğun annesini ve başka bir kişiyi de yaraladı.

Sulejamnovic'in eski eşini canlı yayında öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşması, dehşet verici olayın daha da vahim bir hale gelmesine yol açtı. Saldırgan, görüntülerde "Şimdi canlı yayında bir cinayetin nasıl işlendiğini göreceksiniz" şeklinde korkunç bir ifade kullanarak dehşetini gözler önüne serdi.

Saldırgan Sulejamnovic, tutuklanmamak amacıyla intihar etti. Bosna Hersek'in Gradacac kentinde yaşanan olayda polis yetkilileri, halkın güvenliği için açık alan etkinliklerini sınırlama ve evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu. Sulejamnovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı gibi suçlamalarla karşılaştığı biliniyor.