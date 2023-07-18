Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Yüreğir Otogarı'nda, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan 56 yaşındaki Göksel Onmaz, çay ocağında otururken daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G. ve altı arkadaşıyla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında Vural Çural G.'nin arkadaşları Hayrettin K., Oğuzhan B. ve Yusuf Z., Göksel Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Göğsüne, boynuna ve başına isabet eden kurşunlarla Göksel Onmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak izlerini kaybettirdi.

Cinayetin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalara başladı. Soruşturma sonucunda polis, şüphelilerden üçünün Ceyhan ilçesine kaçtığını tespit etti. Diğer taraftan, kavgaya karışan Vural Çural G. ve arkadaşları Fırat Ş., Muhammet K. ve Cengiz A.'nın ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Eş zamanlı operasyonlar düzenleyen polis, adreslere düzenlediği baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, Göksel Onmaz'ın küfretmesi üzerine tartışmanın çıktığını ve bu nedenle darp ettikten sonra tabancayla ateş açtıklarını söyledi. Emniyet tarafından tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri olaya karışan diğer 3 şüpheliyi daha tespit etti. Fikri Can A., Anıl G. ve Serdar B. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan bu üç şüphelinin emniyetteki ifadelerinde, "Biz orada oturup konuşuyorduk. Sonra bir anda ortalık karıştı. Ardından silahlar patladı. Ne olduğunu anlayamadık" şeklinde ifadeler verdikleri öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bu üç şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte, bu cinayet nedeniyle cezaevine gönderilen kişi sayısı 10'a yükseldi.