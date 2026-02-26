Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve emekli eşinden, zulüm altında olan Gazze'ye anlamlı bir destek geldi. Başkan Çerkez ve eşi, maaşlarını Gazze'deki savaş mağdurları için iftar sofrası kurulması amacıyla Türk Kızılayı'na bağışladı.

Tüm İslam âleminin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en güçlü şekilde yaşadığı bu mübarek günlerde Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bir aylık belediye başkanlığı maaşını; eşi Hatice Çerkez ise bir emekli maaşını bağışlayarak Gazze'nin Deir El Balah bölgesinde üç gün boyunca iftar sofralarının kurulmasına katkı sağladı. Söz konusu bağış, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yardım kapsamında, Gazze'de zor şartlar altında hayatını sürdüren insanlar için üç gün boyunca iftar organizasyonu düzenlendi. Kurulan iftar sofralarında çok sayıda savaş mağduru, oruçlarını birlikte açma imkânı buldu.

Bağış süreci Türk Kızılayı üzerinden gerçekleşirken, organizasyona Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdüsselam Zurel aracılık etti. Yapılan destekle Deir El-Balah bölgesindeki ailelere Ramazan ayında sıcak yemek ulaştırılarak örnek bir çalışmaya imza atıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 'Gazze'de masum sivillerin, özellikle çocukların ve ailelerin çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ramazan ayının rahmet, merhamet ve paylaşma ikliminde, oradaki kardeşlerimizin sofralarına bir nebze de olsa katkı sunabilmek amacıyla eşimle birlikte maaşlarımızı bağışlama kararı aldık. Dayanışmanın sınırları aşan bir değer olduğuna inanıyor, zor günlerden geçen Gazze halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz' dedi.

Gerçekleştirilen bağış ile Gazze halkına manevi destek sunulması ve Ramazan bereketinin paylaşılması hedeflendi.