Çekmeköy’de önceki yıllarda özel bir işletme tarafından kullanılan Doğa Park Kafe alanı, hayata geçirilen proje ile Çekmeköylü vatandaşların kullanımına sunuldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizim için Doğa Park sadece bir yeşil alan değil, Çekmeköy’ün kalbi" dedi.

Çekmeköy’ün en büyük parkı konumunda olan Doğa Park içerisinde yer alan ve geçmişte özel bir işletmenin kullandığı kafe bölgesi, yeni bir projeyle Doğa Park Kadın Girişimci Merkezi ve Sosyal Tesise dönüştürüldü. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ev sahipliğinde düzenlenen yeni sosyal alanın açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, adı Doğa Park’ta yaşatılan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat’ın babası Celal Kalafat ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, folklor grupları da çeşitli gösteriler sundu.

Kadın Girişimci Merkezi ve Sosyal Tesis bir arada

Çekmeköy Belediyesi ve Mavi Yıldız Kadın Kooperatifi iş birliğiyle kurulan Doğa Park Kadın Girişimci Merkezi ve Sosyal Tesis; bin 360 metrekarelik alanıyla Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nın kalbinde, doğayla iç içe bir üretim ve yaşam alanı olarak hayata geçirildi. Tesiste endüstriyel mutfaktan el işi ve sanat atölyelerine, üretim alanlarından el emeği satış stantlarına kadar kadınların kendilerini geliştirecekleri, meslek sahibi olacakları ve ekonomik gelir elde edebilecekleri kapsamlı bir altyapı oluşturuldu. Bu kapsamda Kadın Girişimci Merkezi sadece bir bina değil; kadın emeğinin, alın terinin ve dayanışmanın yükseldiği bir merkez olarak ön plana çıkacak. Sosyal tesis alanında ise kadınların ürettiği ürünler ve tatlar, uygun fiyat ve kaliteli hizmet vizyonuyla Çekmeköylülerin beğenisine sunulacak. Buradan yapılan her alışveriş, Çekmeköylü kadınların ekonomik olarak kalkınmasına ve aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek olacak.

"Bizim başkanlarımız sözünü tutar"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Doğa Park’ın Çekmeköylüler taşıdığı önemi vurguladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez de işte o vizyonun bir parçası. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, Çekmeköy’ün en kıymetli nefes alanlarından biriydi. Ne yazık ki geçmişte, özel bir işletmeye tahsis edilmişti. Halkımız bu durumdan çok şikayetçiydi. Orhan Başkanımız bir söz verdi: ’Bu park halkındır, Çekmeköylülerindir’ dedi. Bizim Başkanlarımız sözünü tutar. Bugün burası, yeniden halkın oldu. Yenilendi, güzelleştirildi. Doğayla iç içe bir yaşam alanı olarak yeniden tasarlandı. Aileler için huzur dolu bir buluşma yeri, çocuklar için oyunla büyüyecek bir alan oldu. Üstelik sadece dinlenme değil, üretme ve güçlenme mekanı da artık burası. Kadın Girişimci Merkezi sayesinde kadınlarımız el emeği ürünlerini sergileyip ekonomik olarak güçlenecek. Kadınların ürettiği gıdaların sunulacağı sosyal tesis, bu alanı bir kadın emeği bahçesine dönüştürecek. Halkçı belediyecilik vizyonunu ortaya koyarak bu değerli alanı yeniden kamuya kazandıran Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Orhan Çerkez’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çekmeköy’e hayırlı, uğurlu olsun."

"Burası Çekmeköy’ün kalbi"

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada, Çekmeköy’ümüz için çok kıymetli bir adımı birlikte atmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bizim için Doğa Park sadece bir yeşil alan değil, burası Çekmeköy’ün kalbi. Komşularımızın nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerin bir araya geldiği çok özel bir yaşam alanı. Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, ilçemizin en büyük ve en yoğun kullanılan sosyal alanlarından biri. Ancak bir dönem, bu parkın tam ortasında yer alan halktan koparılmış, özel bir işletmenin kontrolüne bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde ilk işimiz, bu alanı yeniden halkımıza kazandırmak oldu. Çünkü biz şuna yürekten inanıyoruz. Bu park halkındır. Bu alan halkındır. Bu güzellik hepimizindir. Verdiğimiz sözü tuttuk. Bu alanı yeniden Çekmeköy halkının hizmetine sunduk. Modern, Çekmeköy’e yakışan bir sosyal tesis alanını da hayata geçirdik. Sadece bununla kalmadık Burada, kadın emeğini önceleyen, dayanışmayı büyüten örnek bir projeyi hayata geçirdik. Kadın Girişimci Merkezi’ni kurduk. Kadınlarımız burada üretiyor, güçleniyor, ekonomik olarak bağımsızlaşıyor. Birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor, birlikte büyüyorlar. Bu tesiste sunulan her şey kadın emeğiyle, alın teriyle hazırlanıyor. Uygun fiyatla, kaliteli hizmetle, güler yüzlü Çekmeköy’e yakışan bir alanı hep birlikte inşa ettik. Burada sadece yemek yenmiyor; paylaşmanın sıcaklığı, üretmenin mutluluğu yaşanıyor. Bu dönüşüm sadece bir mekânın değil, bir anlayışın dönüşümüdür. Doğanın içinde, kadın emeğiyle büyüyen, halkın desteğiyle güçlenen bir yaşam alanını birlikte kurduk. Çekmeköy’de halkın olanı yine halka sunduk. Çünkü biz birlikte üreten, birlikte yöneten, birlikte büyüyen bir belediyeyiz. Çünkü biz, Halkın Belediyesiyiz. Halkın Hizmetindeyiz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından Başkan Orhan Çerkez, günün anısına hazırlanan el emeği ürünleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan’a takdim etti.