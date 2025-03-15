Bakanlık, öğrencilere geri dönüşümü teşvik etmek, sürdürülebilir çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla “Sıfır Atık Yarışması” düzenleyeceğini duyurdu. Bu önemli yarışma, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, "Çizgi Roman" ve "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorilerinde eserlerini sunabilecekken, okullar ise “Yaşayan Okul Bahçeleri” kategorisinde başvuruda bulunabilecek. Başvurular için son tarih ise 11 Nisan 2025 olarak belirlendi. Bu yarışma, geleceğin çevre bilincine sahip bireylerini yetiştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

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Kaynak: Haber merkezi