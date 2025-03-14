Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart'ta 75 yaşında hayatını kaybetmişti. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli'nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

Birçok kişi ise törene çelenk gönderdi. Çelenk gönderen isimler arasında Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Yakut Süt, Sami Hoştan'ın kardeşi Sedat Hoştan, 2015 yılında vefat eden 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun yakını Başar Hacısüleymanoğlu, Haydar Mengi, Bedrettin Ekdi, Ali Oymak, Mehmet Köymen, Necdet Ulucan, Bayram Özcan, Hakan Çakır, Soner Şengüller gibi bir kısmı geçmişte organize suç davalarıyla gündeme gelen çok sayıda isim vardı. Edinilen bilgiye göre Hasan Heybetli, Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek. Heybetli'nin babası Hüseyin Heybetli ile annesi Kadriye Heybetli'nin mezarının yanına defnedileceği öğrenildi. Yaşayan 'Son Kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, şarkıcı Muazzez Abacı ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.