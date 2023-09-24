Beşiktaş’ın evinde Kayserispor’u 2-1 yendiği mücadelede takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain’den geldi.

Sezon başında siyah-beyazlı takıma katılan İngiliz futbolcu, böylelikle yeni takımıyla ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

Chamberlain, Kayserispor müsabakasına kadar Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 2’şer, Avrupa Konferans Ligi’nde grup aşamasında da 1 kez forma giydi.