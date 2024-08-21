Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Portekizli futbolcu Joao Felix’i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Chelsea, Atletico Madrid forması giyen Portekizli futbolcu Joao Felix’i 52 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı. Felix, daha önce kiralık olarak yarım sezon mavi-beyazlı formayı terletmiş, 16’sı Premier Lig, 4’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 20 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Chelsea, Felix’in transferini "evine hoş geldin" paylaşımıyla duyurdu. Atletico Madrid, 24 yaşındaki futbolcuyu 2019’da 127.2 milyon Euro bedelle Benfica’dan transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezonu Barcelona’da kiralık tamamlayan Felix, 30’u La Liga, 9’u Şampiyonlar Ligi, 3’ü İspanya Kral Kupası olmak üzere 42 maçta forma giyerken, 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.