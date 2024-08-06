Chia tohumu da salatalara çıtır bir lezzet katar. Ayrıca chia tohumu glüten içermez. Bu sayede glüten intoleransı olan bireyler de chia tohumlu salata tarifimizi rahatlıkla tüketebilir. Chia tohumlu salata ile kilo kaybınızı destekleyebilir, öğünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.

Ton Balıklı Chia Tohumlu Salata Tarifi

MALZEMELER:

1 kutu (80 gam) zeytinyağlı ton balığı (yağını süzdürelim)

2-3 yaprak marul

2-3 yaprak roka

2-3 yaprak dereotu

Maydanoz, kuzukulağı yeşillikleri

Mevsime göre 1 adet domates, salatalık veya havuç

Biraz mor lahana

Sos için:

Yarım limon

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı chia tohumu

2 yemek kaşığı su

YAPILIŞI:

Salata için tüm malzemeleri iyice yıkayın, doğrayın ve ton balığı ile karıştırın. Sosu için limonun suyunu sıkın. Bir kaseye alın. Üzerine chia tohumu, sirke ve su ekleyin. İyice karıştırıp salataya ilave edin. Doyurucu salata tariflerimizden chia tohumlu salatanız hazır. Afiyet olsun!