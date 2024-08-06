Chia tohumu nasıl tüketilir?

Chia tohumu birçok tarifte kullanılabilen çok yönlü bir tohumdur. Chia tohumlu salata, chia tohumlu yulaf lapası, chia tohumlu yoğurt, chia tohumlu süt gibi alternatifler mevcuttur.

Chia tohumu sıvıyı emerek jel oluşmasını sağlarlar. Bu sayede chia tohumu yumurta yerine kullanılabilir, sosları koyulaştırmak ve şekersiz reçel yapmak için de chia tohumu kullanılabilir.

Chia tohumu kahvaltıda nasıl tüketilir?

Chia tohumu kahvaltıda nasıl tüketilir diye soranlar için harika 2 alternatifimiz var.

İlki klasikleşmiş ve lezzetli tatlı bir kahvaltı. Chia tohumunu süt veya yoğurda ekleyerek geceden sabaha kadar bekletin. Sabah içerisine tarçın, kakao, meyve, kuruyemiş gibi eklemeler yapın. Afiyetle güne hafif ve zinde başlayın.

İkincisi ise az bilinen lezzetli bir chialı omlet. Yumurtalarınızı çırpın. Çırpma sırasında chia tohumu ve baharatları ekleyin. Tavada pişirin. Doyurucu ve tok tutucu omletiniz hazır.

Chia tohumu faydaları nelerdir?

Chia tohumu faydaları içerisindeki antioksidanlar, lifler, sağlıklı yağlardan gelmektedir. Özetle chia tohumunun faydaları şu şekildedir:

1. Chia tohumu kemik sağlığını destekler.

Chia tohumları, kalsiyum, magnezyum ve fosfor dahil olmak üzere kemik sağlığına faydalı olduğu bilinen zengin mineraller içermektedir. 25 gramlık bir chia tohumu yaklaşık 158 mg kalsiyum içerir.

2. Chia tohumu kan basıncını düşürerek kalp sağlığına iyi gelebilir.

Beslenmenize chia tohumunu dahil etmenin kalbi koruyucu faydaları olduğu görülmektedir. Chia tohumu çoklu doymamış yağ içermektedir. Aynı zamanda yüksek lif seviyeleri ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kalbe dosttur. Çakışmalarda chia tohumu tüketiminin hipertansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürdüğü görülmektedir.Bununla birlikte, kalp sağlığı için tek başına chia tüketimi değil genel beslenme düzeninizin iyileştirilmesi gerekmektedir. Tek başına hiçbir besinden mucize beklenemez. Sağlıklı beslenmenize chia tohumu eklemek ise chia tohumunun faydalarından günlük yararlanmanızı arttıracaktır.

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3. Chia tohumu kan şekeri yönetimini iyileştirebilir.

Chia tohumu faydalarından önemli bir tanesi de kan şekerini düzenlemeye yardımcı olmasıdır. Hayvanlarda chia tohumlarının kan şekeri kontrolü üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar, insülin direncinde iyileşme olduğunu gözlemlemiştir.

Chia tohumu içerisindeki omega-3 yağ asitleri ve lif sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Bazı araştırmalar, chia tohumlarının tip 2 diyabetli aşırı kilolu ve obez hastalar için faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, chia tohumlarının diyabet riskini doğrudan azaltabileceğini gösteren kesin bir kanıt yoktur.

5. Chia tohumu sindirim sağlığını iyileştirebilir.

Bir avuç chia tohumu (25 gram), günlük lif ihtiyacının %30 kadarını karşılamaktadır. Diyette yeterli lif alımı sindirim sağlığı ve bağırsak mikrobiyomunun korunması için önemlidir. Lif açısından zengin bir diyet, bağırsak sağlığını iyileştirir ve hastalıklara karşı koruyucudur. Kabızlık yaşayan kişiler için chia tohumunun faydalarından bağırsak sağlığı desteği önemlidir.

Chia tohumları herkes için güvenli midir?

Chia tohumunun sindirimi zor değildir ancak bir seferde çok fazla chia tohumu tüketmek karın ağrısına, kabızlığa ve şişkinliğe neden olabilir. Ülseratif kolit, Crohn hastalığı veya divertikülit gibi inflamatuar bağırsak hastalığı olanların lif alımlarını düzenlemeleri önemli olduğu için chia tohumları gibi yüksek lifli gıdaların tüketimini sınırlamaları gerekebilir.

Yüksek tansiyon veya şeker hastalığı için ilaç kullanıyorsanız, chia tohumu alımınızı azaltmanız gerekebilir çünkü bunlar ilaçlarınızın etkinliğini etkileyebilir. Bu konuda doktorunuza danışmalısınız.

Chia tohumunu ilk kez tüketecekseniz önce az miktarda denemelisiniz. Özellikle fındık, fıstık gibi kuruyemiş alerjisi olan kişiler dikkatli denemelidirler.

Chia tohumu ile 12 günde 8 kilo vermek mümkün müdür?

Chia tohumu diyeti ile 12 günde 8 kilo zayıflayın ya da chia tohumu çayı kullanıcı yorumları gibi reklamlar internette sıkça yayınlanmaktadır. Ancak hiçbir besin ya da çay tek başına zayıflatma etkisine sahip değildir. Chia tohumunun da özel olarak zayıflatıcı bir etkisi yoktur. Zayıflamaya tokluk sağlayarak katkıda bulunabilir.

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Bu nedenle chia tohumu diyeti ile 12 günde 8 kilo zayıflayın gibi reklamlara itibar etmeyin, sağlığınız açısından zayıflama size özel bir beslenme programı ile diyetisyen eşliğinde olmalıdır.

Chia tohumu kilo aldırır mı?

Chia tohumu kilo aldırır mı ya da verdirir mi gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Besinler tek başına bu etkileri yapamazlar. Beslenmeniz bir bütündür ve tüm yedikleriniz önemlidir. Hatta tek başına bu yedikleriniz değil metabolizma hızınız, hareketiniz, uyku kaliteniz, kan değerleriniz gibi birçok faktör kilo alıp vermeyi etkiler.

1 yemek kaşığı chia tohumu kaç gram?

1 yemek kaşığı chia tohumu 20 gramdır.

1 yemek kaşığı chia tohumu kaç kalori?

1 yemek kaşığı chia tohumu 97 kaloridir.

Yulaf ezmesi ve chia tohumu tarifleri nelerdir?

Yulaf ezmesi ve chia tohumu tarifleri lezzetli, besleyici ve bol lifli tariflerdir. Chia tohumlu yulaf lapası kalori olarak kullanılan miktarlara göre 200-300 kalori arasında olabilir. Chia tohumlu yulaf lapası ana öğün veya ara öğün olarak tercih edilebilir.

Yulaf ezmesi ve chia tohumu tarifleri arasında favori tariflerimizden birini paylaşalım. Tüm lezzetli ve fit tariflerimiz için sitemizdeki tariflerim bölümünden ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER (1 porsiyon)

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı yaban mersini

1/2 adet küçük muz

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

1 çay kaşığı tarçın

Yulaf ezmesini, chia tohumunu, süt ve suyu bir kaba alarak karıştırın. Geceden buzdolabına koyun ve sabaha kadar dinlendirin.

Sabah dolaptan çıkardığınız karışımı bir kaseye alın. Üzerini istediğiniz meyvelerle süsleyin. Muz, elma, armut, yaban mersini, incir gibi farklı meyveler deneyebilirdiniz. Kaseye fıstık ezmesini de ekleyin. Tarçın serpin ve tarifimiz hazır.

Chia tohumlu yulaf lapası faydaları nelerdir?

Yulaf ezmesi ve chia tohumu kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcıdırlar. Bu nedenle birlikte etkileri daha çok artar. İçerik olarak chia tohumlu yulaf lapası antioksidanlarca zengindir. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı korur. Chia tohumu, yulaf ezmesi ve meyveler içerdikleri lifler sayesinde chia tohumlu yulaf lapası bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin artmasına yardımcı olur. Chia tohumu ve yulaf ezmesi tok hissetmenizi sağladığı için chia tohumlu yulaf lapası kilo kontrolü ve zayıflama diyetlerinde tercih edebileceğiniz bir tariftir. Lifli besinleri kullandığımız için chia tohumlu yulaf lapası kabızlığa karşı iyi gelir.

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