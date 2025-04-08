CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğuna dair iddialarının ardından soruşturma açılmıştı. CHP lideri Özgür Özel'in "kayyım" endişesiyle yeniden topladığı 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için YSK'ya başvuru yapıldı. TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Nuray Başaran, YSK'ya başvuru dilekçesini yayımladı.

Başaran şunları kaydetti:

"CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."