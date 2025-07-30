Komisyonun işleyişine dair resmi açıklamayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yaptığını belirten Özel, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını ve bunun parti için belirleyici olduğunu vurguladı. Silivri’de açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Numan Kurtulmuş, grup başkanvekilimiz Murat Emir’i arayarak bu yöntemin benimsendiğini iletti. Biz de bunun üzerine komisyonda yer almaya karar verdik. On arkadaşımızın ismini yarın bildireceğiz” dedi.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine girmesinin ardından TBMM’de oluşturulacak 51 kişilik komisyon için siyasi partilerden temsilci talepleri sürerken, MHP ve DEM Parti komisyon üyelerini duyurdu. İYİ Parti ise sürece katılmama yönünde karar aldı. CHP ise süreç boyunca nitelikli çoğunluk talebinde ısrarcı olmuştu. Özel’in son açıklamalarıyla birlikte CHP de komisyona katılımını resmen ilan etmiş oldu.