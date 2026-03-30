MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın açıklamasına göre; Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Özgür Bayraktar atandı.

NE OLMUŞTU?

MHP'li İzzet Ulvi Yönter geçtiğimiz günlerde genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter, istifasını duyururken "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifa açıklamasından hemen önce, "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" ifadeleriyle yaptığı paylaşım da geniş yankı uyandırmıştı.

BAHÇELİ: "KÜSKÜNLÜĞE DAYALI DEĞİL"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yönter'in istifasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Genel Başkan yardımcımız İzzet Ulvi Yönter kendisinin partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. Sayın İzzet bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmaları için bir müsaade istemişlerdir. İstifa küskünlüğe dayalı bir istifa değildir. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum." demişti.