Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, evinin önüne gelen ve aracına binen bir kişi tarafından silahla tehdit edildiğini söyledi.

Başkan Gün, yargıya intikal eden tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım İlçe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Servisi’nden paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Başkan İlhami Gün, bu tehditlerin kendisine yönelik olduğunu ve bunun kendisini endişelendirdiğini belirtti. Açıklamasında, yapılan tehditlerin evinin önüne kadar, aracına kadar çok yakın noktalara kadar taşındığına dikkat çekerek, “Son günlerde sözlü olarak aldığım tehditler artık fiili ve fiziki noktalara kadar ilerlemiş durumda. Bu durum, hem benim hem de ailemin güvenliğini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Tehditlerin nedenine dair herhangi bir detay vermeyen Başkan Gün, konunun güvenlik makamlarına bildirildiğini ve yargıya taşındığını da kaydederek, gereken önlemlerin alınmasını talep ettiğini söyledi.

Ayrıca, tehditlerin siyasi bir motivasyona sahip olup olmadığını sorgularken, bu tür davranışların demokrasinin temel değerleriyle çeliştiğini vurguladı.

Nerden gelirse gelsin nasıl olursa olsun, baskı ve tehditlerin, demokratik bir toplumda yerinin olmadığını da ifade eden Gün, yetkili makamlardan tüm parti üyeleri ve partiye gelip giden vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına gerekli adımların atılmasını talep etti.