Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen mazbata töreniyle resmen göreve başladı. Mazbatasını alan Özel, ardından CHP Genel Merkezi'ne ilerledi. Bu devir teslim töreni basına kapalı bir şekilde düzenlendi. Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezden uğurladı.

CHP'deki 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bu gün gerçekleşen devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak göreve resmen başlamış oldu. Törende Özel'i kapıda CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı. İki lider, basına kapalı bir şekilde devir teslim töreni gerçekleştirdi.

Törenin sona ermesinin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nden uğurladı. Özel, daha sonra basın açıklaması yaparak, "Tören sırasında genel başkanımızla kameralarımıza ve fotoğrafçımıza devir teslim görüntülerimizi ve mesajlarımızı iletmek üzere bir kayıt aldık. Ömer ve Meriç Bey tarafından kaydedilen bu görüntüler, her iki tarafın da sorularını yanıtladığı açıklamamızı içeriyor.

Kemal Bey'le yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi, CHP Genel Başkanı olarak bilinmesi gereken konuları aktardı ve önemli tavsiyelerde bulundu. Bundan sonra da her önemli meselede karşılıklı istişare yapma konusunda anlaştık. Kendisinin partinin gelecekteki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi katkılarını açıkça ifade etti," şeklinde konuştu.