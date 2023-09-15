Öğleden sonrameydana gelen üzücü bir olayda, iki kardeş arasındaki alacak anlaşmazlığı kanlı bir şekilde sonuçlandı. İddialara göre, Fehmi ve Orhan Çoğala isimli kardeşler arasında başlayan tartışma, hızla büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu Orhan Çoğala, av tüfeğiyle ağabeyi Fehmi Çoğala'ya ateş açarak onu vurdu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı olan Fehmi Çoğala, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Fehmi Çoğala kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Fehmi Çoğala'nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya karışan Orhan Çoğala ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Orhan Çoğala'nın gözaltına alınmasıyla birlikte olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.