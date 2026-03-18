Çilek’in kurum kültüründe önemli bir yere sahip olan Kaizen uygulamaları, çalışanların katkılarıyla her geçen yıl daha da güçleniyor. 2024 yılında 1.096 olan uygulanmış kaizen sayısı, 2025 yılında 2.086’ya yükseldi. 2009 yılından bu yana ise toplam 45.000 uygulanmış kaizene ulaşıldı.

Kaizen sistemine katılımda da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılında 230 çalışan kaizen sistemi kapsamında ödül almaya hak kazanırken 2025 yılında bu sayı 330’a ulaştı. Bu artış, Çilek’te sürekli gelişim anlayışının kurum geneline yayılan güçlü bir çalışma kültürüne dönüştüğünü ortaya koydu.

Düzenlenen törende, çalışanlar yalnızca ödüllerini almak için değil birlikte ortaya koydukları gelişimi ve sürekli iyileştirme anlayışını kutlamak için bir araya geldi. Takdim edilen ödüllerle Kaizen kültürüne katkı sunan çalışanların başarıları görünür kılındı.

Çilek’te Kaizen anlayışı; daha iyisini aramak, sorumluluk almak ve her gün bir adım ileri gitmek yaklaşımıyla kurum kültürünün temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Törende ödül alan çalışanlar tebrik edilirken sürekli gelişim kültürüne katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür edildi.

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.