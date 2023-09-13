9 Eylül saat 19.30 civarlarında gerçekleşen olay, Fatih S.'nin iddia edilen cinsel istismar suçlamasıyla gündeme geldi. Bu iddia, çocuğun babası ve eniştesi tarafından duyuldu ve ardından Fatih S. saldırıya uğradı.

Polis ekipleri, olayın ihbarı üzerine hızla bölgeye sevk edildi ve Fatih S. ile kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih S.'nin gözaltına alınmadan önce doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu tespit edildi. Ancak, polis merkezinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.