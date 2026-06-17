Düzce’nin Çilimli ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan İnegöl doğumlu Furkan Alpay, yayımlanan kararname ile Malatya Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Genç yaşına rağmen başarılı kariyeriyle dikkat çeken Alpay’ın yeni görevi, memleketi İnegöl’de de sevinçle karşılandı.

İlköğretim ve lise eğitimini İnegöl’de tamamlayan Furkan Alpay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 2019 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. Alpay, aynı yıl İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Sınavı’nı kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Akçakoca ve Bulancak ilçelerinde stajını tamamlayan Alpay, Giresun ve Adana’da müfettiş refakatinde teftiş stajlarında bulunmasının ardından Sultanhisar ve Karacasu’da Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’da da görev yapan Furkan Alpay, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu üstün başarıyla tamamladı. Akabinde Alpay, Çilimli Kaymakamı olarak göreve başladı.

YENİ GÖREVİ MALATYA'DA

Alpay, son yayımlanan kararnameyle Malatya Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ