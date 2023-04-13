Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Zincilikuyu caddesi üzerinde meydana geldi.
Zincirlikuyu caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Serap B.(34) yönetimindeki 16 KAV 85 plakalı otomobil, aniden yola koşarak çıkan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Midhat H.(6)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla soruşturma başlattı.