İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında ‘rüşvet’, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yardım’ ve ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlarından gözaltında bulunan Avukat Rezan Epözdemir emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi.