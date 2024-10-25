Peki, çocuğun madde bağımlısı olup olduğu nasıl anlaşılır? İşte bazı belirti ve ipuçları.

Madde kullanımının bireyler üzerindeki etkileri, kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.

Bu nedenle, bir kişinin madde kullanıp kullanmadığını anlamanın dışarıdan bakıldığında kesin bir yolu bulunmamaktadır.

Uzmanlar, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerde yaşanan davranış değişikliklerinin madde kullanımına atfedilmeden önce dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İşte uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bazı davranışsal değişiklikler ve fiziksel belirtiler...

MADDE BAĞIMLISI NASIL ANLAŞILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre; madde bağımlılarında görülebilecek davranışsal ve fiziksel değişiklikler şunlardır:

* Aile ilişkileri olumsuz yönde etkilenir.

* Birey daha çok yalnız zaman geçirmeye başlar.

* Arkadaş çevresinde değişiklikler görülür.

* Sosyal yaşantısı olumsuz etkilenir.

* Okul başarısı düşer.

* Para harcaması arta.

* Olumlu alışkanlıklarını bırakabilir (Örn. spor yapmak, arkadaşları ile zaman geçirmek gibi).

* Madde kullanımına devam edebileceği şekilde hayatını değiştirebilir (Örn. okulu bırakmak, işinden ayrılmak gibi).

* Kendine bakımı azalır.

* Yalan söylemeye başlayabilir.

* Eve geç gelmeye başlayabilir.

* Yeme içme davranışında değişiklikler olur.

* Evde değişik malzemeler bulundurabilir.

* Evden eşyaların kaybolması, para çalınması yaşanabilir.

* Ruhsal değişiklikler görülebilir (ani duygu hali değişiklikleri, birden öfkeliyken ardından neşeli ve rahatlamış olmak gibi).

* Duygu halinde dalgalanmalar görülebilir (öfkelilik, saldırganlıktan neşelilik, sakinliğe kadar değişen duygu hali).

* Genel bir isteksizlik, yorgunluk, halsizlik görülebilir.

* Gözlerde kanlanma, küçülmüş ya da büyümüş gözbebekleri olabilir.

* Konuşmada bozulma görülebilir (peltek konuşma gibi).

* Aşırı terleme, bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, yürümede güçlük, denge kaybı, uyku bozuklukları (aşırı uyuma ya da uykusuzluk) görülebilir.

* Vücutta yara izleri, enjeksiyon izleri, ağız kenarlarında yaralar, lekeler, elde yanıklar oluşabilir.

* Eklem-kas ağrıları, kramplar görülebilmektedir.