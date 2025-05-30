1. sınıf öğrencilerinin sahne aldığı törende yaşanan gerginlik, etkinliğin amacının dışına taşmasına neden oldu.

Şirinevler Mahallesi’ndeki okulda gerçekleştirilen kutlamada, sahne sıralaması ve oturma düzeni konusunda çıkan anlaşmazlık, bazı veliler arasında tartışmaya yol açtı. Sözlü atışmalar kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kadın veliler saç saça birbirine girerken, törende bulunan diğer davetliler büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadı.

Okul yönetimi hızla olaya müdahale etmeye çalıştı ancak ortamı sakinleştirmek kolay olmadı. Güvenlik görevlileri çağrıldı ve kavga güçlükle sona erdirildi. Öğrencilerin gözleri önünde gerçekleşen bu olay sırasında bazı çocukların korkudan ağladığı görüldü. Yaşanan kavga, etkinlikte bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve olay anı saniye saniye görüntülendi.