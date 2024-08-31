Ukrayna'nın Harkiv kentine Rusya tarafından düzenlenen saldırı, büyük bir tahribata yol açtı. İşte olayın detayları:

Harkiv'in Industrialnoye semtinde bulunan 12 katlı bir apartmana ve Sloboda semtinde bir depo binası ile 3 eve yönelik saldırılar gerçekleştirildi.

Rusya'nın saldırıda güdümlü bombalar kullandığı bildirildi.

Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

59 kişinin yaralandığı, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıda 5 aracın zarar gördüğü ve çeşitli binaların hasar aldığı bildirildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı, saldırının geniş bir alanda hasara yol açtığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rusya'nın sivilleri hedef aldığını belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetinin artırılması ve uluslararası destek çağrısında bulundu. Uzun menzilli hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı ve bu saldırıların durdurulması için ortaklarının güçlü kararlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Zelenskiy'nin çağrısı, uluslararası toplumun Ukrayna'ya yönelik destek ve hava savunma kapasitelerinin artırılması yönündeki baskıları yoğunlaştırma amacı taşıyor.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hem kurtulanların hayatını kurtarmak hem de olayın kapsamını belirlemek açısından kritik önem taşıyor.

Bu olay, Harkiv'de ve Ukrayna'nın genelinde yaşanan savaşın siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Saldırının ardından uluslararası toplumun tepkileri ve Ukrayna'nın aldığı önlemler, çatışmanın gelişimine yön verecek önemli faktörler arasında bulunuyor.