Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Mesajı yayımladı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu’ndan tarafından yapılan yazılı açıklama da,”2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle, otizm spektrum bozukluğu (OSB) hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konudaki hassasiyetimizi artırmak için bir kez daha bir araya geliyoruz. Otizm, her yaştan bireyi etkileyebilen, karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Farklı iletişim ve etkileşim tarzları ile özel ilgi alanları ve becerilere sahip olan otizmli bireyler, toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Onların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için gerekli desteği ve kapsayıcı bir ortamı sunmak hepimizin sorumluluğudur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, otizm konusunda farkındalık oluşturmaya ve otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmeye büyük önem veriyoruz. İlgili akademik birimlerimiz aracılığıyla otizmli çocuklara yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor, çeşitli projeler ve farkındalık etkinlikleri ile otizm konusundaki bilgi ve bilincin artmasına katkı da bulunuyoruz. Bu vesileyle, otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu ve onları topluma kazandırmak için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bildirmek isterim. Otizm farkındalığı için mavi ışık yakalım, otizmli bireylere ve ailelerine olan desteğimizi gösterelim” denildi.