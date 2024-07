Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, son seçimlerden bu yana üye sayılarının arttığını söyleyerek, “Her hafta 10 bin üye kaydediyoruz. Bunun 8 bini genç üyeler. Bu parti daha 31 Mart seçimlerine kadar her 4 gencin 3’ü yurt dışına gitmek istiyorum diyen, artık bu ülkeden umudunu kesen gençlerin bir seçim daha beklemeye karar vermesine vesile olmuştur” dedi.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’nda üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hızla büyüyor. Seçim akşamı kürsüden şunu söylemiştim, dedim ki ‘O yüzde 25 tavan artık kırıldı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin önündeki engeller kalktı. Bundan sonra hızla büyümeye, hızla güçlenmeye devam edeceğiz’ dedim. O gün de söyledim. Türkiye’nin dört bir yanında, 81 ilinde 973 ilçede söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetten önce kurulmuş, kurtuluşu örgütleyenlerin Kuvayı Milliyecilerin, Anadolu ve Rumeli Hukuk cemiyetlerinin, canlarını ortaya koyarak vatanını savunanların ve canları pahasına bu ülkeyi kuranların kurduğu partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. O yüzden gittiğim her yerde sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun bu parti herkesin babaevidir diyorum. Bugün AK Partililer için MHP’liler için tüm siyasi partiler için o gündür ve babaevinin kapıları ardına kadar açıktır. Şimdi o babaevine gelenler var. Bugün Yıldırım’da 600 kişi koştu babaevine geldi. Kimse daha niye önceden gelmedin demedi, niye gittin demedi” şeklinde konuştu.

“En düşük ankette 4.5 puan öndeyiz”

Seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını ve anketlerde 4.5 puan önde olduklarını belirten Özel, “Size vereceğim müjde şudur ki her hafta 10 bin üye kaydediyoruz. Bunun 8 bini genç üyeler. Bu parti daha 31 Mart seçimlerine kadar her 4 gencin 3’ü yurt dışına gitmek istiyorum diyen, artık bu ülkeden umudunu kesen gençlerin bir seçim daha beklemeye karar vermesine vesile olmuştur. 1.8 puan farkla birinci partiydik. Nisanda 2’nin üzerine çıktı, mayısta 3.5 puan oldu, haziranda 4.5 puan oldu. Dün ve bugün 3 büyük anket şirketi temmuz anketlerini açıkladı, en düşüğünde 4.5 puan öndeyiz. Bir diğerinde 5.5 puan öndeyiz. Bir diğerinde 8 puan öndeyiz. Gece yatarken yarın acaba ne olacak diye düşünmeyeceğiz. Seçimi yıllar öncesinden garanti edeceğiz. Bunun yolu her birimizin bu inançta olmasıdır. Aramızdaki kardeşliği pekiştirmeli, mesafeleri daraltmalı, omuz omuza vermeli, kol kola girmeli, partinin başarısı için hep birlikte yılmadan çalışmalıyız. Küskünlüklere, kırgınlıklara, kızgınlıklara, kişisel beklentilere feda edilecek bir dönemde değiliz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’yı kazanan birinci parti oluyor”

Yerel seçimlerde Bursa’yı kazandıklarını, bir sonraki seçimlerde ise Yıldırım’ı da kazanarak iktidar olacaklarını söyleyen Özel, “Bakın 47 yıl sonra Bursa’yı aldık. 47 yıl sonra parti yeniden birinci parti oldu. 47 yıl önce Bursa’yı kazanırken Bülent Ecevit de Türkiye’de partisini birinci parti yapmıştır. O günden bugüne birinci parti olamamıştık. Bursa’yı alan birinci parti oluyor. Yıldırım’ı alan iktidar oluyor. Yıldırım’ı alacağız, iktidara geleceğiz. Ben örgütümüze inanıyorum, güveniyorum. Milletvekillerimizle, parti üyelerimizle birlikte hepimizin bu büyük zaferi kazanacağımıza, yine yüzümüzü güldüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.