Esenyurt ilçesinde, Yenikent Mahallesi'nde çöp konteynerine terk edilmiş bir bebek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde, kağıt toplama işiyle meşgul bir kişi, çöp konteynerinde bir bebek olduğunu gördü. Olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda bebek hayatını kaybetmişti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de konteyner bölgesinde çalışmalarını sürdürdü. Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, bebeği bırakanların kimliklerini tespit etmek için bir soruşturma başlattı.