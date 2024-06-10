Serdivan’da Çubuklu Mahallesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmalarında ilk etap tamamlandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’in girişimiyle Çubuklu Mahallesinde başlatılan doğal gaz altyapı çalışmalarında ilk etap tamamlandı. Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince doğalgaz hattı için kazılan alanlarda asfalt yama çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çelik, "Yazın gelmesini fırsat bilen ekiplerimiz hava sıcaklıklarına aldırmadan son sürat doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda asfalt ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da bizler de bu çalışmalardan ziyadesiyle memnunuz. Söz verdiğimiz gibi en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı Çubuklu Mahallemizden sonra diğer mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı da tamamlayıp hemşehrilerimizi temiz enerjiyle buluşturacağız" dedi.