Kocaeli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde muhtemel kazaların önüne geçmek ve kesimlerin sağlıklı ortamlarda yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programını tamamlayan 160 kişiye sertifika verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde, bayramda yaşanabilecek kazaları önlemek ve bilinçli kesim yapılmasını sağlamak amacıyla İzmit Mezbahası'nda kurs düzenlendi.

Yaklaşık 6 hafta süren programda kursiyerlere; iş sağlığı ve güvenliği, kurban ibadetinin dini boyutu, kesim teknikleri, hijyen kuralları ve çevre sağlığı konularında eğitim verildi. Veteriner hekimlerin teorik bilgilendirmesinin ardından kursiyerler, uzman personel eşliğinde uygulamalı çalışma yaptı.

Teorik ve uygulamalı eğitim bir arada verildi

Veteriner hekimler tarafından verilen teorik bilgilendirmelerin ardından kursiyerler, İzmit Mezbahası'nda uzman personel gözetiminde uygulamalı kesim çalışması yaptı. Eğitimlerde; kurban kesiminin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, vekalet alınması ve okunacak duaların yanı sıra, kesim alanlarında hijyenin sağlanması, kurban atıklarının doğru bertaraf edilmesi ve bulaşıcı hastalık risklerinin azaltılması konuları detaylıca ele alındı. Kurban Bayramı'nda kesim işlemlerinin daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli ortamlarda yapılmasının hedeflendiği programı başarıyla tamamlayan 160 kursiyere, 'Kurban Kesim Elemanı Sertifikası' takdim edildi.