Melik Mahallesi'nde bugün yaşanan olayda, cuma namazını müteakip arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan anlaşmazlık büyüyerek tatsız bir boyuta ulaştı.

Olayın seyrinin ilerleyen dakikalarında, ne yazık ki, söz konusu anlaşmazlık silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bu vahim gelişme sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti ve 9 kişi de yaralandı. Yaralananlar, hızla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edilerek Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri olan jandarma ekipleri, yaşanan bu elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Detaylı incelemeler ve ifadelerin alınmasıyla birlikte, olayın arka planı ve nasıl bu denli kanlı bir çatışmaya evrildiği netlik kazanmaya çalışılıyor.