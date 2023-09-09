Tarihinde ilk kez 3. Lige yükselme başarısı gösteren İnegöl temsilcisi Kafkasspor, deplasmanda karşılaştığı Ayvalıkgücü ile 1-1 berabere kaldı. Kafkasspor, ilk defa mücadele ettiği 3. Ligde lige 1 puanla başlamış oldu.

Profesyonel Lig de ilk resmi maçını Ayvalıkgücü ile yapan Kafkas Kartalı, Balıkesir’de rüzgar sürpriziyle karşılaştı. Rüzgar nedeniyle futbolcular maçta zor anlar yaşadılar. Maçta her iki takımda rüzgarı arkasına aldığı yarılarda golü buldu. Ayvalıkgücü maçın ilk 25 dakikasında daha etkiliydi. İlker Cihan’ın orta mahiyetindeki topu rüzgarın etkisiyle gol olunca Ayvalıkgücü 5’nci dakikada 1-0 öne geçti.

Daha sonra Kafkasspor etkili ataklarıyla ilk yarıda iki net pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı Ayvalıkgücü’nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı da ise bu sefer Kafkasspor rüzgarı arkasına aldı. Ve golcü futbolcusu Abdülkadir Akyıldız 65’nci dakikada attığı golle Kafkasspor durumu 1-1’e getirdi. Başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

İlk defa mücadele ettiği 3. Ligde Kafkasspor, lige 1 puanla başlamış oldu.