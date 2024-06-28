Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede 1 Eylül'de genel seçimlerin yapılması amacıyla Milli Meclis'i feshetti. Meclis, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Aliyev'den seçimlerin Kasım ayından Eylül'e çekilmesini istemişti. Aliyev, bu talebi incelemesi için Anayasa Mahkemesi'ne yönlendirmişti. Mahkeme, Milli Meclis'in feshi ve seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

Kaynak: Referans Online